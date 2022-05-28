Иран, Ирак, Кувейт и Сирия начали песочную дипломатию

В ответ на беспрецедентное количество песчаных бурь, осложняющих жизнь людей, чиновники из Ирака, Кувейта, Ирана и Сирии заговорили о необходимости коллективного решения усугубляющейся проблемы.

Как отмечает Al Monitor, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своими коллегами из Сирии, Кувейта и Ирака необходимость решения вопроса пыльных бурь, от которых страдает несколько регионов. Главы внешнеполитических ведомств заявили, что вместе с чиновниками из государственных управлений по контролю за окружающей средой посетят Ирак и Сирию для продолжения сотрудничества.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана, Саид Хатибзаде сообщил, что последние два месяца иранские чиновники работают вместе с иракскими официальными лицами по решению вопроса пыльных бурь, из-за которых задерживаются авиарейсы, закрываются школы и возникают проблемы со здоровьем у жителей региона. Хатибзаде уточнил, что совсем недавно в рабочую группу была добавлена Сирия, а Иран надеется задействовать и другие страны.

За последние два месяца Ирак пережил восемь масштабных песчаных бурь. Как и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты тоже страдают от природного явления, ограничивающего видимость на улице и вынуждающего граждан страны не выходить из дома. Помимо проблем, возникающих в повседневной жизни, тысячи людей попадают в больницы.

Песчаные бури - известный природный феномен, но их частота в последние месяцы вызывает тревогу. Есть несколько причин, их провоцирующих, однако многие эксперты считают, что основная - неграмотное управление водными ресурсами. Большая часть воды в Иране, например, используется в сельском хозяйстве. В результате, уровень грунтовых вод падает, иногда до полного пересыхания.

Другие эксперты в качестве возможной причины указывают на строительство плотин в Турции, которое привело к пересыханию рек и озер в Ираке и Иране, из-за чего больше песка переносится во время бурь. Среди других факторов - изменение климата. Снижение количества осадков усугубило проблемы региона: растительности стало меньше, а пыли больше.

Иранские чиновники, задействованные в сфере экологии, уже давно предупреждают, что страна не может продолжать нынешнюю политику в отношении водных ресурсов. По мнению известного защитника окружающей среды, Али Шариата, дефицит грунтовых вод в государстве более насущная проблема, чем текущие ядерные переговоры.