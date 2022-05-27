В Москве отпраздновали День независимости Азербайджана

В преддверии Дня независимости, отмечаемого в Азербайджане 28 мая в честь основания Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, в посольстве республики в Москве прошел торжественный вечер.

Открывая вечер, посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы напомнил, что 104 года назад Национальный совет Азербайджанской Демократической Республики (АДР) подписал Декларацию о независимости, продолжив многовековые традиции государственности народа. За короткий срок были созданы парламент, правительство, учреждены государственные атрибуты - флаг, гимн, приняты важные меры в области государственного строительства и предприняты шаги, направленные на признание республики в качестве субъекта международных отношений. Просуществовавшая всего 23 месяца АДР оказала существенное влияние на формирование демократических традиций на всем мусульманском Востоке. В парламенте были представлены все нации и народы, которые жили на территории Азербайджана. Впервые женщинам было предоставлено право голоса, открыт Бакинский университет.

"Реальность современного Азербайджана и сохранение независимости нашей страны связаны с именем общенационального лидера, выдающегося деятеля азербайджанского народа Гейдара Алиева. Его богатое политическое наследие является неиссякаемым духовным наследием нашего народа. После избрания Гейдара Алиева президентом Азербайджанской Республики были приняты серьезные и успешные шаги для формирования здоровых и предсказуемых отношений с Российской Федерацией, с которой Азербайджан связывает общая многовековая история и многочисленные узы дружбы. 30 лет назад, 4 апреля 1992 года, между РФ и Азербайджанской Республикой был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений. Именно с этой даты открывается новая страница в истории между нашими странами. Отрадно, что 30-летие установления дипломатических отношений было широко отмечено как в Москве, так и в Баку. В Москве состоялся концерт ”Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене”, где выступали звезды мирового уровня. Перед зданием ТАСС была организована выставка, много тысяч москвичей за несколько дней могли ознакомиться с достижениями Азербайджана. На ВДНХ прошла выставка ”Азербайджанский ковер. Новый взгляд”. В Третьяковской галерее были выставлены работы выдающегося художника Таира Салахова. А здания-книжки на Новом Арбате окрасилась в цвета государственных флагов Азербайджанской Республики и Российской Федерации", - рассказал Полад Бюльбюль оглы.

По его словам, в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений огромную роль сыграл нынешний президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: "Регулярные встречи, доверительные отношения лидеров наших стран являются важнейшим фактором политического значения и придают существенный импульс всему комплексу азербайджано-российских отношений. Благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне, тесному сотрудничеству министерств иностранных дел наших стран, за прошедшие десятилетия азербайджано-российское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в экономической и гуманитарной сфере. Весьма символично, что подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией в рамках официального визита Ильхама Алиева в Москву в феврале 2022 года совпало с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. Этот всеобъемлющий документ, ознаменовавший переход азербайджанско-российских отношений на качественно новый союзнический уровень является квинтэссенцией всей достаточно большой двусторонней договорно-правовой базы".

Полад Бюльбюль оглы отметил также, что в поздравлении Владимира Путина, направленном Ильхаму Алиеву на днях, особо подчеркнуто значение указанной декларации: ”Подписанная в феврале декларация о союзническом взаимодействии несомненно будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов”.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко поздравил азербайджанский народ с праздником и заявил: "За годы независимости Азербайджан прошел большой путь, славный путь. Сделано очень многое. Страна полностью преобразилась. Это современное, модернизированное государство со своими четко выраженными интересами и в регионе, и за пределами региона. В этом году мы приняли Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, в этом же году исполняется 30 лет нашим дипотношениям. Мы желаем союзному государству, народу Азербайджана всего самого наилучшего, мира и процветания. Это самое главное в наше время".

В своем выступлении Руденко также подчеркнул, что Азербайджан - динамично развивающееся государство, добившееся впечатляющих успехов в политической и экономической сферах, укрепления авторитета республики в региональных и международных делах. "В этот день нельзя не вспомнить, что основу достижений республики заложил Гейдар Алиевич Алиев. В России с глубоким уважением относятся к памяти этого мудрого государственного деятеля и политика, высоко ценят его вклад в укрепление связей с Россией. Намеченный им курс сегодня достойно продолжает Ильхам Гейдарович Алиевич и руководство Азербайджана. Взаимопонимание и уважение между президентами России и Азербайджана являются надежным залогом дальнейшего укрепления нашего партнерства и добрососедского взаимодействия на благо российского и азербайджанского народов".

Российский дипломат акцентировал внимание на том, что Москва и Баку тесно сотрудничают в вопросах укрепления региональной безопасности: "В основе такого взаимодействия лежат трехсторонние заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Реализация всех соглашений и договоренностей - залог превращения Южного Кавказа в зону стабильности и процветания. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее укреплять многоплановые связи между двумя странами в духе союзничества и добрососедства. Это в полной мере отвечает интересам граждан наших государств, идет в русле укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе и за его пределами. Как говорят в Азербайджане, где единство, там и жизнь".

Президент Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент РАН Ефим Пивовар сказал "Вестнику Кавказа": "Памятное событие, которое мы отмечаем сейчас, очень важно для истории Азербайджана, истории российско-азербайджанских отношений, нового времени и вообще для истории российского и азербайджанского народов. За эти годы Азербайджан и РФ достигли многого. Я очень рассчитываю, что темп наших отношений будет только ускоряться, а результаты будут еще более значимыми. В последние годы произошли коренные изменения в положении Азербайджана: завершен Карабахский конфликт, идет процесс восстановления хозяйства, экономики, культуры освобожденных регионов. Одновременно идет по нарастающей стратегическое взаимодействие России и Азербайджана, что нас очень радует. Думаю, это очень залог наших дальнейших успехов. Поздравляю всех с праздником!"

От лица российского экспертного сообщества Азербайджан поздравил с праздником политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко: "Процветания и уверенного движения вперед, устойчивого развития и новых побед абсолютно на всех фронтах! Самые добрые, самые искренние и самые уважительные поздравления в адрес Азербайджана и его народа, который уверенно движется вперед под руководством президента Ильхама Алиева. Сегодня Азербайджан - страна, от которой зависит очень многое в мире. Для десятков стран это пример целеполагания, уверенного продвижения и достижения намеченных целей. Возглавляя Движение неприсоединения, определяя ход важнейших мировых процессов, реализуя масштабные энергетические проекты, Азербайджан сегодня по праву занимает место одной из ведущих стран мирового сообщества".

Политик, журналист, общественный деятель Максим Шевченко поздравил "многонациональный народ Азербайджана с праздником, который все народы Азербайджана, ощущающие свою гражданскую причастность к Республике, защитили во время Отечественной войны Азербайджан". "Мне представляется, что это важнейший праздник не только для азербайджанцев, но и для граждан многих постсоветских государств и не только постсоветских. Этот праздник показывает, что народ, который объединен волей к справедливости, который способен преодолеть племенные различия, способен также созидательно опираясь на прошлое, строить будущее".

Между тем, Полад Бюльбюль оглы отметил плодотворное сотрудничество России и Азербайджана на площадках международных организаций, где их подходы близки по многим вопросам, включая обеспечение региональной безопасности и стабильности: "Обе страны объединяет совместное стремление к установлению долгосрочной региональной безопасности и сотрудничества на пространстве Южного Кавказа. Необходимо также подчеркнуть важную роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, имеющей большое значение для обеспечения устойчивого роста торгово-экономических связей двух стран. По итогам непростого 2021 года взаимный товарооборот двух стран вырос на 16% и составил $3,3 млрд. В настоящее время продолжается реализация плана действий по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества, включающих в себя разработанные ”дорожные карты” в различных областях. Расширяются и становятся более весомыми межпарламентские связи. Ведется активная работа на уровне межпарламентских комиссий... Динамично развиваются и прямые межрегиональные связи, в которые вовлечено более 70 субъектов РФ".

Как музыкант Полад Бюльбюль оглы с удовлетворением говорил о сотрудничестве в гуманитарной сфере: "В нем отражается общность исторических судеб наших народов, их стремление к сохранению преемственности в более чем двухвековом диалоге и взаимодействии наших самобытных культур. Особняком стоит здесь широко признанный как в наших государствах, так и за их пределами Бакинский международный гуманитарный форум, проводимый под патронатом президентов Азербайджана и России. Известный факт, что в Азербайджане придается огромное значение сохранению и изучению русского языка. В нашей стране в 340 школах ведется обучение на русском языке. В них учатся более 140 тыс. детей. Более 15 тыс. студентов получает образования в отделениях русского языка в Вузах нашей страны. Более 10 тыс. азербайджанцев учится в российских вузах. В Баку много лет успешно функционирует филиал МГУ им. Ломоносова и филиал Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова".

Азербайджанский дипломат напомнил также, что многолетняя оккупация Арменией 20% территории Азербайджана препятствовала региональному развитию и сотрудничеству, создавала огромное напряжение, мешающее нормальной жизни. "27 сентября 2020 года (в ответ на очередную военную агрессию) с целью обеспечения безопасности гражданского населения, в рамках своего неотъемлемого права на самооборону, в соответствии с Уставом ООН Азербайджан начал контрнаступательную операцию по принуждению агрессора к миру. Весь азербайджанский народ, наша доблестная армия под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, объединившись в железный кулак, продемонстрировала высокое боевое мастерство и положила конец многолетнему конфликту. Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и принятые продолжения этих договоренностей 11 января и 26 января 2021 года открыли путь к формированию устойчивого мира и стабильности в регионе, а также значительно расширили возможности для регионального сотрудничества. Освобождение наших территорий выявило широкую незаконную деятельность, осуществляемую Арменией на оккупированных землях в течение десятилетий: масштабное минирование территорий, целенаправленное уничтожение и присвоение исторического, культурного и религиозного наследия, разграбление природных ресурсов и разрушение инфраструктуры. Полностью разрушены такие города как Агдам, Физули. Большое количество сел стерто с лица земли, а в тех, что остались, нет ни одного здания пригодного для проживания. Из 67 находящихся в регионе мечетей 62 были уничтожены полностью. Сегодня по поручению главы государства на освобожденных территориях с небывалой скоростью проводятся полномасштабные восстановительные, ремонтные, строительные и реставрационные работы. Реализуются амбициозные проекты. За восемь месяцев был построен международный аэропорт в городе Физули. За девять месяцев была построена замечательная асфальтовая дорога через горы на мою малую родину, в городу Шушу. Словом, в Карабах возвращается нормальная жизнь".

Полад Бюльбюль оглы особо подчеркнул, что Азербайджан высоко ценит роль России и лично президента Владимира Путина в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, а также в посреднических усилиях по постконфликтному урегулированию: "Сегодня Россия продолжает оставаться нашим основным партнером в деле поиска путей для нормализации отношений с Арменией. Как известно, Азербайджан на самом высоком уровне неоднократно выражал готовность перевернуть страницу многолетнего противостояния и приступить к полной нормализации отношений, в том числе к подписанию мирного соглашения. Мы полны решимости продолжить усилия по укреплению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в нашем регионе, восстановлению экономических коммуникационных связей, а также началу процесса делимитации границ между странами. Для Азербайджана партнерство с Россией имеет ясную предсказуемую и целенаправленную стратегическую перспективу. Для этого имеется огромный потенциал и воля наших руководителей".

Со своей стороны, Андрей Руденко акцентировал внимание на том, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. "Символично, что в этот юбилейный год в рамках официального визита президента Азербайджанской Республики в Москву 22 февраля была подписана Декларация о союзническом взаимодействии наших стран. Это знаковое событие для наших отношений, которые отныне развиваются в совершенно ином качестве. Декларация задала вектор развитию двусторонних связей на годы вперед. Убежден, что реализация положений этого документа будет всемерно способствовать дальнейшему укреплению российско-азербайджанского партнерства", - сказал Руденко.

Он также рассказал о наиболее интересных прошедших и предстоящих событиях: "26 апреля в Баку прошло юбилейное XX заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, где был рассмотрен весь комплекс вопросов двусторонней повестки дня. У нас много новых интересных и перспективных проектов. В этом году планируем организовать очередной Российско-азербайджанский межрегиональный форум. Сотрудничество субъектов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой остается важной составляющей, частью двустороннего взаимодействия. В прямые хозяйственные контакты с Азербайджаном вовлечено более 70 субъектов федерации. В течение нынешнего юбилейного года мы проведем вместе с азербайджанскими друзьями свыше двух десятков мероприятий в различных сферах. В знак установления 30-летних дипотношений, как вы уже слышали на знаменитых ”книжках” Нового Арбата загорелись флаги России и Азербайджана. К юбилею приурочен дизайн сборников российско-азербайджанских документов и совместный выпуск почтовых марок. В Москве прошел фестиваль азербайджанской культуры, Дни Азербайджана в Москве. В Новой Третьяковке была представлена расширенная экспозиция народного художника Таира Салахова. В театре ”Геликон-Опера” состоялся концерт музыкальных звезд Азербайджана на московской сцене"", - рассказал Андрей Руденко.

В заключение замминистра иностранных дел РФ еще раз поздравил всех с Днем независимости Азербайджана и пожелал мира и процветания союзнической стране: "За дружбу между нашими народами, за мир и благополучие всех нас!"