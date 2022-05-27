Президент "АзИз" поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

27 мая. 21:59

Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня Независимости Азербайджана.

"Традиции государственного управления, заложенные первой демократией на Востоке - Азербайджанской Демократической Республикой, впоследствии были восстановлены общенациональным лидером азербайджанского народа - великим Гейдаром Алиевичем Алиевым и продолжены Вами", - говорится в нем.

Лев Спивак подчеркнул, что нынешняя Азербайджанская Республика - это полноправная преемница и политическая последовательница АДР: в ней и сейчас живут на равных правах представители самых разных национальностей и религиозных конфессий, что выгодно отличает ее от многих других стран.

"С самого начала Вашего пребывания на посту президента Азербайджан стал преображаться. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Азербайджан завоевал авторитет и экономическую привлекательность в регионе и далеко за его пределами", - обратил внимание президент "АзИз".

"Мы, выходцы из Азербайджана, ныне живущие в Израиле, всегда гордились своей Родиной, но теперь, когда под Вашим руководством Азербайджан изгнал оккупантов и победил в Отечественной войне, мы отчетливо понимаем, что это в первую очередь Ваша заслуга, и благодарим Вас за все!" - заявил он.

Лев Спивак пожелал всему азербайджанскому народу мира, процветания и счастья.