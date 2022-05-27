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В "Тинькофф банке" не исключили отрицательных ставок по валютным вкладам в будущем

В &quot;Тинькофф банке&quot; не исключили отрицательных ставок по валютным вкладам в будущем

"Тинькофф банк" в будущем может ввести отрицательные ставки по валютным вкладам физических и юридических лиц, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе пояснили, что отказ от валютных вкладов - общерыночная тенденция, некоторые участники рынка уже отказались от соответствующих продуктах в своих линейках.

"Банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте, поэтому курс на дедолларизацию балансов будет продолжен", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сегодня "Тинькофф банк" сообщил, что с завтрашнего дня временно прекращает открывать вклады в валюте. Уже существующие вклады пополнить можно до конца действия, но пролонгировать такой вклад невозможно.

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