Власти продолжат развивать Центр переднеазиатского леопарда в Сочи

27 мая. 22:29

В текущем году 2022 году на развитие Центра развития переднеазиатского леопарда в Сочи будет направлено более 50 млн рублей, - сообщил директор Сочинского национального парка Михаил Лапин.

"Это единственный центр в стране, который разводит животных для дальнейшего выпуска их в дикую природу. На сегодняшний день 10 особей выпущены, из них 8 осталось в природе", - рассказал он, подчеркнув, что сегодня это единственный в мире проект такого масштаба, передает "Интерфакс".

Перспектива у центра огромная, он развивается – здесь будет построен современный центр мониторинга с оборудованием контроля за животными, - добавил Лапин.