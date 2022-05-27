В Северной Осетии будут перерабатывать выращенную кукурузу

27 мая. 22:14

Власти Северной Осетии создадут в республике производство по глубокой переработке кукурузы, - сообщил министр экономического развития региона Заур Кучиев.

"Планируется создание в регионе высокотехнологичного производства по глубокой переработке кукурузы мощностью 150 т в сутки – это соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития республики и направлен на решение проблем, связанных с импортозамещением продовольственной продукции на внутреннем рынке на основе использования современной технологии", - рассказал министр, передает ТАСС.

Проект сельскохозяйственного производственного комплекса "Возрождение" уже включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов для оказания государственной поддержки.