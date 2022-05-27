Товары из Китая станут доступнее для россиян

27 мая. 21:45

"Почта России" собирается в ближайшее время увеличить количество грузовых авиарейсов из Китая, - сообщили в пресс-службе компании.

"В ближайшее время мы планируем увеличить количество рейсов из Китая. Также совместно с партнерами мы прорабатываем альтернативные наземные и авиамаршруты, чтобы обеспечить клиентам стабильную доставку", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Сейчас грузовые самолеты оператора еженедельно совершают от пяти до 10 рейсов из Китая, а в собственном авиапарке "Почты России" находятся российские грузовые самолеты ТУ-204С, которые способны перевозить до 28,5 т полезной коммерческой загрузки за один рейс.

"Почта России" доставляет отправления из Китая не только авиа, но и автомобильным и железнодорожным транспортом, а также используя мультимодальные перевозки. Это позволяет нам гибко решать задачу по транспортировке грузов для наших клиентов, заменяя один выпадающий вид транспорта на другой, - добавили в пресс-службе.