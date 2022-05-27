Мосбиржа запускает фьючерсные контракты на пшеницу, сою и подсолнечное масло

27 мая. 21:31

Московская биржа в июле запустит фьючерсные контракты на пшеницу, об этом рассказал руководитель направления ПАО "Московская биржа" Евгений Бурцев на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

Он уточнил, что лот контракта составит тонна (пшеницы 4-го класса, CPT Новороссийск). Бурцев пояснил, что именно такой размер был выбран в связи с тем, что на срочном рынке Московской биржи торгует много частных инвесторов, их доля в последнее время выросла с 50% до 70%.

"Контракт расчетный, он не несет никаких обязательств по поставке физического товара. Мы его сделали месячным для того, чтобы вы могли хеджировать свои позиции в течение всего сезона в конкретный месяц", - цитирует его "Интерфакс".

Бурцев добавил, что биржа намерена также запустить фьючерсный контракт на сою, а ближе к августу-сентябрю - и на подсолнечное масло и подсолнечный шрот.