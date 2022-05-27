Кивико: власти Крыма пока только обсуждают новые цены на проезд

27 мая. 21:31

Повышение стоимости проезда в крымском городском общественном транспорте пока только обсуждается, - заявила вице-премьер республики - министр финансов региона Ирина Кивико.

"По информации, поступившей от Госкомцен Республики Крым, приказ от 26 мая 2022 года… является проектом и на данный момент проходит процедуру обсуждения. В разделе "Приказы об установлении тарифов" он был размещен ошибочно и не является нормативно-правовым актом", - написала Кивико на своей странице в одной из соцсетей, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", согласно приказу Госкомитета по ценам и тарифам Крыма, с 1 июня в Симферополе, Феодосии, Ялте, Евпатории, Алуште планировалось, что за проезд придется платить 25 рублей при оплате картой, 28 рублей - при оплате наличными, а в Судаке, еще двух городах и одном поселке городского типа при оплате картой проезд будет стоить 22 рубля, наличными - 25 рублей.