Кулеба созвонился с Блинкеном

27 мая. 20:57

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

В ходе беседы стороны обсудили предоставление Украине американской военной помощи и пути разрешения кризиса глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в своих социальных сетях, что одной из главных тем переговоров были поставки "тяжелого вооружения". По словам Кулебы, Киев и Вашингтон работают над организацией украинского продовольственного экспорта, передает РИА Новости.