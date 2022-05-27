Силуанов назвал экзотической мерой отказ США продлевать лицензию для оплаты российского госдолга

27 мая. 20:59

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал экзотической мерой отказ Вашингтона продлевать лицензию для оплаты российского госдолга, такое заявление он сделал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Чиновник пояснил, что это еще одна недружественная мера из числа тех, что западные страны принимают в отношении России.

"В данном случае это очень экзотическая, странная мера, я бы сказал. Поскольку западные страны, в первую очередь, не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги", - отметил Силуанов. Глава Мифнина добавил, что прежде таких прецедентов не было.