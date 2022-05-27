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Силуанов назвал экзотической мерой отказ США продлевать лицензию для оплаты российского госдолга

Силуанов назвал экзотической мерой отказ США продлевать лицензию для оплаты российского госдолга

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал экзотической мерой отказ Вашингтона продлевать лицензию для оплаты российского госдолга, такое заявление он сделал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Чиновник пояснил, что это еще одна недружественная мера из числа тех, что западные страны принимают в отношении России.

"В данном случае это очень экзотическая, странная мера, я бы сказал. Поскольку западные страны, в первую очередь, не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги", - отметил Силуанов. Глава Мифнина добавил, что прежде таких прецедентов не было.

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