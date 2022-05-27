Министры обороны Азербайджана и Турции провели встречу в Баку

27 мая. 20:55

В пятницу, 27 мая, в Баку состоялась встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

В ходе переговоров Закир Гасанов обратил внимание на то, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией неуклонно развивается, а также отметил важность дальнейшей работы в этом направлении.

В свою очередь, Хулуси Акар поздравил азербайджанский народ с 28 мая – Днем независимости и поблагодарил за гостеприимство. Он подчеркнул, что проведение в Баку фестиваля TECHNOFEST Azerbaijan и совместных тренингов является чрезвычайно важным.

Помимо этого, на переговорах прозвучало, что стратегический союз между Азербайджаном и Турцией основан на дружеских и братских отношениях.

Во встрече с турецкой стороны также приняли участие начальник Генерального штаба Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турции Муса Авсевер, командующий ВВС Турции Хасан Кючюкакюз, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал, посол Турции в Азербайджане Джахит Баг и другие официальные лица, передает "Sputnik Азербайджан".