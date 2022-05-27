Тополиный пух "поджег" дом и магазин в Экибастузе

27 мая. 20:41

Загоревшийся тополиный пух стал причиной пожара в жилом доме в Экибастузе, такое сообщение распространила пресс-служба департамента по ЧС Павлодарской области.

"27 мая в 16.44 поступило сообщение о пожаре. На открытой территории на площади около 100 кв м загорелся тополиный пух вместе с сухой травой", - рассказал замначальника УЧС Экибастуза Жомарт Майманов.

По его словам, пламя перекинулось на магазин, пристроенный к пятиэтажному дому. По стене, обитой рубероидом, огонь поднялся до деревянной крыши магазина, где занял площадь 8 кв м, а потом перешел на балкон третьего этажа на общей площади 10 кв м, передает Sputnik Казахстан.

Пять жильцов самостоятельно эвакуировались из первого подъезда по лестнице. Огонь тушили 12 пожарных на трех машинах.

Возгорание ликвидирован в 17.35, в результате никто не пострадал.