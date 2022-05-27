Ставрополь примет первый Северо-Кавказский межрегиональный экофорум

27 мая. 20:47

В Ставрополе 2 июня стартует первый Северо-Кавказский межрегиональный экологический форум, участники которого обсудят проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования, - сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"Цель форума - обмен лучшими практиками, реализованными проектами и возможностью их масштабирования, развитие межрегионального взаимодействия экспертного сообщества, органов власти и контролирующих инстанций с представителями бизнеса и общественности, а главная тема форума - "Экология: проблемы и решения АПК и природопользования в России, обмен опытом регионов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В программе форума - выступления экспертов с обзором лучших реализованных практик и проектов в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также обсуждение практических сторон их внедрения и реализации.