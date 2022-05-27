УЕФА решил разводить белорусские и украинские команды

27 мая. 19:59

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет разводить в своих соревнованиях команды из Беларуси и Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УЕФА.

"Решение принято для обеспечения беспрепятственного проведения соревнований УЕФА, так как безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантированы", - пояснили в организации

Оно будет действовать до дальнейшего уведомления.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Таким образом, в следующем сезоне команды из России не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА и чемпионате Европы U21.