Два греческих танкера оказались в плену у Корпуса стражей исламской революции

27 мая. 20:31

Силы элитных частей Вооруженных сил Ирана - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сегодня задержали два греческих танкера, - сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу структуры.

Задержание произошло в водах Персидского залива.

МИД Греции уже выступил с резким заявлением, назвав происходящее "эквивалентным акту вандализма", распространенном в пятницу пресс-службой греческого внешнеполитического ведомства.

"По указанию министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса генеральный секретарь МИД Фемистоклис Демирис только что выразил решительный протест послу Ирана в Афинах в связи с насильственным захватом двух кораблей под греческим флагом в Персидском заливе", - говорится в заявлении, передает ТАСС.