На карачаево-черкесском курорте "Архыз" открывается байк-парк

27 мая. 20:15

Уже в это воскресенье на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии откроется байк-парк с трассами различных уровней сложности, - рассказали в пресс-службе "Кавказ.рф".

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открываются трассы для горного велосипеда. Байк-парк начнет работать в воскресенье, 29 мая. Райдерам будут доступны дистанции для скоростного спуска красного, синего и зеленого уровней сложности - как для опытных велосипедистов, так и для начинающих", - сообщили в компании, передает ТАСС.

Для скоростного спуска – даунхилла – заработает почти 6,5 км трасс: красная трасса протяженностью более 3 км и перепадом высот более 560 м стартует от верхней станции канатной дороги "Млечный путь" с высоты 2 240 м. Более простые синие трассы общей протяженностью более 2 км и зеленая трасса длиной 700 м с перепадом 120 м начинаются от верхней станции канатной дороги "Спутник". Зеленая трасса предназначена для получения первого опыта в маунтинбайке и катания детей до 12 лет.

Подниматься на канатной дороге с велосипедом можно будет только в кабинках, маркированных значком велосипедиста, - добавили в пресс-службе.