Логистический центр для фруктов построят в Зангилане

27 мая. 19:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня ознакомились с фруктовым садом интенсивного типа в Зангиланском районе.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов рассказал, что на площади в 40 га заложен абрикосовый сад интенсивного типа, в нем будут выращиваться два испанских и два местных сорта. В перспективе будет разбит и нектариновый сад интенсивного типа площадью 60 га, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ильхаму Алиеву также доложили, что для хранения и сортировки продукции построят Зангиланский логистический центр. Там будут пять холодильных камер вместимостью 36 тыс т, камеры для выращивания, автоматизированные терминалы, упаковочные, сортировочные, весовые участки, грузоперевозки, транспортный парк и офисное здание.