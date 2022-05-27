Полпредство: в Крыму нет проблем с заполнением отелей

27 мая. 19:46

В Крыму нет массового отказа от бронирования на курортный сезон, а прогнозы о простое трети гостиниц из-за запрета полетов не подтверждаются, - сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

"Прогнозы о том, что треть, а это более 300 гостиниц, закрываются, безосновательны и не соответствуют действительности, поскольку нет никаких объективных данных, подтверждающих эти заявления", - заявили в полпредстве, передает "Интерфакс".

Загрузка отелей и санаториев на лето незначительно снизилось, но соизмерима с прошлогодней, также есть случаи отказа от бронирования детских и оздоровительных путевок.

В то же время в полпредстве отметили, что отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счет увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения с материком.