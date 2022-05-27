Байден: следующее десятилетие станет решающими для человечества

27 мая. 19:45

Следующие десять лет станут определяющим в XXI веке для будущих поколений. Такое мнение выразил президент США Джо Байден.

"Все меняется настолько быстро, что следующие 10 лет будут решающими в этом веке", - сказал он, выступая перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе.

По словам главы Белого дома, они определят то, каким будет мир, какими ценностями он будет руководствоваться. "Не только на ближайшее будущее, но для будущих поколений. Это не преувеличение", - цитирует его ТАСС.

Байден также отметил, что основными проблемами на сегодняшний день являются пандемия коронавируса COVID-19, инфляция, климатический кризис и события на Украине.