Иран заявил о переброске рядом стран террористов в Афганистан

27 мая. 19:29

Некоторые региональные и нерегиональные страны занимаются переброской террористов в Афганистан, - заявил сегодня в Душанбе секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"К сожалению, у нас есть тревожные свидетельства причастности некоторых региональных и нерегиональных стран к переброске террористов в Афганистан", - цитирует его ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

"Если мы хотим ограничить вмешательство США в дела Афганистана, то нужно сотрудничать друг с другом для разрешения проблем народа этой страны, включая экономические трудности", - заявил Шамхани, призвав реагировать на это сами власти Афганистана.