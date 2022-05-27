Мишустин и Смаилов обсудили инвестиции и совместные проекты России и Казахстана

27 мая. 19:19

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Они обсудили актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обратив основное внимание на инвестиционную сферу и выполнение совместных проектов в энергетике и транспортной областях.

"Кроме того, Михаил Мишустин и Алихан Смаилов отметили важность углубления взаимодействия России и Казахстана в Евразийском экономическом союзе и других многосторонних форматах", - добавили в кабмине РФ.