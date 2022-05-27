Власти КЧР на летнее время усилят контроль за безопасностью в сфере туризма

27 мая. 19:14

Нынешним летом специальная межведомственная комиссия займется обеспечением безопасности предоставления всех видов услуг на курортах Карачаево-Черкесии, - сообщает Минтуризма и курортов КЧР.

Члены комиссии для мониторинга и оценки качества туруслуг будут периодически выезжать в Карачаевский городской округ и Зеленчукский район, где расположены основные курортные зоны КЧР, и проверять все направления туруслуг, в том числе частных предпринимателей и организаций по прокату и эксплуатации квадроциклов, оказанию экскурсионных услуг на автомобилях, организации рафтинга, эксплуатации аттракционов, расположенных на туристских территориях, - передает "Интерфакс".

Также контроль коснется организаторов конных экскурсионных услуг: будет проверятся, в том числе, соответствие их деятельности ветеринарно-санитарным правилам по содержанию животных.