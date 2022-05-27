Высший экономический совет ЕАЭС соберется на новое заседание в декабре

27 мая. 18:55

Очередное заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза состоится в Бишкеке в декабре текущего года, рассказали в отделе информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.

"Следующее заседание Высшего совета состоится в декабре 2022 года в Бишкеке", - цитирует сообщение РИА Новости.

Заседание Совета прошло сегодня в режиме видеоконференции, в нем участвовали лидеры всех стран-участниц союза - России, Казахстана, Киргизии, Беларуси и Армении, а также главы государств-наблюдателей - Узбекистана и Кубы.

По итогам встречи ее участники утвердили ключевые ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС на 2022-2023 годы и приняли ряд решений и документов, цель которых - развитие экономического сотрудничества и дальнейшее углубление интеграции стран-членов ЕАЭС.