Поставщикам непригодных медизделий в Астрахани зачитали приговор

27 мая. 18:49

Ленинский районный суд Астрахани сегодня признал виновными в мошенничестве шестерых работников двух коммерческих фирм, поставлявших по госконтрактам непригодные медизделия, - сообщает прокуратура региона.

Все они признаны виновными по статьям "мошенничество" и "покушение на мошенничество".

"Суд назначил им наказание - лишение свободы сроком от 3,5 лет до 6 лет в исправительной колонии общего режима со штрафами от 300 до 700 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

В 2020 году министерство здравоохранения Астраханской области заключило государственные контракты на поставку медицинских изделий, но подрядчики поставили товар, непригодный для медицинских целей, причинив министерству ущерб в размере более 92,9 млн рублей.

Еще до вынесения приговора подсудимые добровольно возместили 12,8 млн рублей ущерба.