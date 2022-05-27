Минздрав РФ: холостая жизнь втрое увеличивает риск преждевременной смерти у мужчин

27 мая. 18:37

Отсутствие семьи у мужчины втрое увеличивает риск преждевременной смерти, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина на коллегии ведомства.

"Главными факторами риска для мужчин от 55 до 64 лет можно назвать курение, систематическое потребление алкоголя, стресс, отсутствие брака. Да, быть холостяком не полезно для мужского здоровья - риск преждевременной смерти увеличивается в три раза", - цитирует специалиста ТАСС.

Среди мужчин старше 75 лет основные факторы риска - курение, воспалительные заболевания, плохая работа почек и гиподинамия, добавила она.

Эксперт также сообщила, что на продолжительность жизни женщин в возрасте 55-64 лет хуже всего влияют повышение артериального давления и стрессы. Еще один важный фактор риска - отсутствие детей.