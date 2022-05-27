Сотрудники "скорой" вышли на протест в Тбилиси

27 мая. 17:53

Работник "скорой помощи" Тбилиси сегодня провели акцию протеста, потребовав увеличить их зарплаты. Об этом пишут грузинские СМИ.

Медики и члены профсоюзов пришли к зданию Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Их требование - стопроцентный рост зарплат.

Демонстранты рассказали, что уже месяц они не получают надбавку, которую государство выдавало им в рамках программы борьбы с коронавирусом, но вызовов не стало меньше, поэтому отмена надбавки - несправедливость, пишет Sputnik Грузия.

Протестующие подписали заявление, его отправят в Минздрав и Центр координации ЧС и неотложной помощи.