В Дагестане задержали КамАЗ с 18 тоннами спирта

27 мая. 17:29

Дагестанские полицейские сегодня на КПП "Кизилюртовский" при проверке грузовика обнаружили и изъяли 17 860 л спирта, - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Остановив КамАЗ, перевозивший строительные блоки, полицейские обратили внимание на сильный запах спирта, исходящего от прицепа. Приступив к досмотру груза, они обнаружили под цементными блоками более 3,5 тыс пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью, стоимость которой превышает 1,1 млн рублей, - передает "АиФ-Дагестан".

За рулем грузовика находился ранее неоднократно судимый 58-летний житель Северной Осетии, который рассказал, что собирался продать спирт в Дагестане.

В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).