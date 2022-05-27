В Москве отметили День Победы по иудейскому календарю

27 мая. 17:11

26 мая евреи по всему миру отпраздновали День спасения и освобождения - День Победы по иудейскому календарю. Это день благодарности еврейского народа за спасение и освобождение от нацизма и является религиозным продолжением Дня Победы 9 Мая.

Россия по традиции стала одним из главных мировых центров торжеств. Вечером 26 мая прошли молитвы в синагогах Москвы. А утром 27 мая к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду было организовано традиционное возложение венков. Представители еврейской общины, студенты и ученики московских еврейских школ принесли цветы к могиле неизвестного солдата.