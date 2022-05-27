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Ростовские полицейские ищут банковского грабителя

Ростовские полицейские ищут банковского грабителя

Ростовские полицейские ведут поиски человека, напавшего на один из офисов городской финансовой организации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в офисе одной из финансовых организаций попытался похитить денежные средства, однако не довел свой умысел до конца и скрылся с места происшествия", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Как сообщил информированный источник, во время нападения злоумышленник угрожал предметом, похожим на пистолет.

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