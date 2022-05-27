Евреи отметили День Победы (ФОТО)

Сегодня утром представители еврейской общины, студенты и ученики московских еврейских школ принесли венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Дело в том, что 26 числа месяца ияра евреи празднуют День спасения и освобождения – своего рода религиозное продолжение Дня Победы 9 Мая по иудейскому календарю.

Инициатор внесения Дня Победы в иудейский календарь, вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) и президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев заявил "Вестнику Кавказа": "Каждый раз, когда мы в этот день возлагаем венок, мы вспоминаем шесть миллионов погибших в ходе Второй мировой войны евреев. 26 ияра мы зажигаем три свечи: одну в память и благодарность Богу, вторую в память тех солдат, которых потеряли, а третью в память всех погибших в Холокосте. Мы говорим спасибо всем воинам-освободителям от фашистской чумы не только еврейского мира, но и всей Европы. Мы хотим, чтобы эта дата осталась в веках, чтобы будущие поколения никогда не забывали фашистское зло, помнили о миллионах погибших".

"В этот день во всех синагогах проходят молитвы. Такие праздники как Пурим, Ханука евреи празднуют уже на протяжении двух тысячелетий, и мы хотим, чтобы 26 ияра тоже осталось в веках. Сегодня в некоторых государствах отрицают Холокост, уходят от темы 9 мая, но я точно знаю, что эту дату евреи будут всегда отмечать, помнить и чтить погибших", - сказал Герман Захарьяев.

Главный раввин России Адольф Шаевич выразил мнение, что если бы "Красная армия не сломала фашистский хребет, то нас бы сегодня не существовало: "Мы обязаны помнить людей, с оружием в руках защищавших страну от фашизма, работавших в тылу. Все это очень важно, особенно по прошествии длительного времени. Сейчас от нас уходят те, кто воевал, уходят те, кто работал на армию, уходят люди, жившие в стране в то время, пережившие все эти ужасы, находившиеся на оккупированных территориях, люди, выжившие в концлагерях. Всё постепенно забывается, начинают пересматриваться различные аспекты истории. Но Победа далась миллионами жертв ради того, чтобы мы сегодня могли жить. И память – это очень важно. Тот факт, что День Победы внесен в еврейский религиозный календарь, означает, что эта дата будет отмечаться до тех пор, пока человечество будет существовать, и будет напоминать о Дне нашего спасения и освобождения".

Говоря о попытках переписать историю, Адольф Шаевич выдвинул, по его собственным словам, "утопическую идею": "Нужно собрать всех этих людей и в течение суток показывать им фильмы о Холокосте, показать им фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". Ведь убивали людей за то, что они были другой национальности, жертвами становились пожилые, больные, беременные, маленькие дети. Антисемитам, националистам, фашистам нужно показывать фильмы о тех ужасах беспрерывно, чтобы они не могли жить нормально, потеряли сон, аппетит. Тогда они поймут, что когда-нибудь и с ними могут так поступить. Сегодня историки "копают", открывают какие-то новые факты, но это всё детали. Каждый погибший ребенок, женщина, старик – трагедия для семьи, трагедия для близких, для нашего народа. А шесть миллионов – это огромная трагедия".

При этом главный раввин России заметил, что, несмотря на столь многочисленные жертвы, сегодня Израиль стал мощнейшим, процветающим государством: "Для нас, евреев, живущих в разных уголках земли, это важно. Страна сегодня показывает пример стойкости и мужества. Руками людей, их потом из пустыни удалось сделать цветущую землю. Это не может не вызывать восхищения. Гости Израиля всегда возвращаются оттуда в полном восторге от увиденного".

Адольф Шаевич выразил надежду, что руководители всех государств станут находить приемлемые пути для развития человечества: "В XXI веке надо стараться обходить сложности именно дипломатическими путями для того, чтобы не лилась кровь, не было жертв, беженцев. Надо налаживать контакты между людьми, контакты между народами на человеческом уровне. Нужно, чтобы границы были открыты, чтобы можно было ездить по всему свету, общаться с людьми. Будем надеяться, что в скором времени мы будем жить в мире".