День ЕАЭС будет отмечаться 29 мая

27 мая. 16:50

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в пятницу было объявлено о решении учредить День ЕАЭС.

"Поздравляю коллег с наступающим Днем ЕАЭС. Дата приурочена к очередной годовщине подписания договора о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года", – сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что в календаре появится новая знаменательная дата. "Мы полностью поддерживаем подготовленное решения объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству", - заявил он.