Силуанов назвал условие снятия запрета на вывоз капитала из России

27 мая. 16:34

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в пятницу, что запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран будет действовать до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов страны.

"Будем нормализовывать нашу экономическую ситуацию, будем дальше идти к тому, чтобы все те ограничения, которые были введены, в конечном счете отменить. Но есть один момент: те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию - будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы", - заявил министр, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

Он объяснил, что введенные ограничения связаны с тем, что Запад заморозил российские активы - Центрального банка, правительства в виде золотовалютных резервов, активы крупных отечественных компаний. «Мы точно так же ответили - заморозили и не пускаем эти деньги обратно. Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов", - поделился Силуанов.