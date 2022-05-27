Российские банки приступят к снижению ставок по вкладам и кредитам

27 мая. 16:18

Российские банки пересмотрят условия по вкладам и кредитам на фоне снижения ключевой ставки в стране до 11%.

Как заявили "Известиям" в "Почта банке", ставку по вкладам планируется снизить уже в начале следующей недели.

"Ставки по кредитам уже начали снижаться, но дальнейшее их движение вниз возможно только в случае сокращения ставок по вкладам. Почта Банк также планирует уже в начале следующей недели снизить ставки по вкладам на 2-3 п.п.", - сказали в пресс-службе банка.

Аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский при этом отметил, что их организация будет оценивать свою совокупность влияющих факторов и "делать все возможное, чтобы предложить своим клиентам наиболее привлекательные условия на рынке".

В Московском кредитном банке так же не исключили изменений ставок в ближайшем будущем.

В банке "Дом.РФ" планируют в ближайшее время пересмотреть процентные ставки по кредитным и сберегательным продуктам.

"В горизонте 1-3 месяцев мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Оно может составить до 1-2 п.п. и распространиться на все сроки привлечения", - сообщили в пресс-службе "Дом.РФ".