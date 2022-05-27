В Казахстане школьник на мотоцикле погиб в ДТП

27 мая. 16:17

В Алматинской области 17-летний школьник на мотоцикле не справился с управлением и врезался в забор родной школы, подросток погиб.

Несчастный случай произошел около полудня 27 мая в поселке Еламан Талгарского района. Девятиклассник проезжал на мотоцикле у школы на высокой скорости, школьник допустил наезд на бордюр, от полученных травм он скончался на месте.

"Врач-фельдшер пункта скорой медицинской помощи и школьная медсестра оказали ребенку первую медпомощь, но ребенок при падении получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия", - сообщили в По информации Управления образования Алматинской области.