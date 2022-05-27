Страны ЕАЭС могут провести форум по развитию туризма осенью

27 мая. 16:02

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выдвинул предложение провести осенью форум по развитию туризма в странах Евразийского экономического союза. Республика имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

"Важно проработать вопрос возобновления в полном объеме пассажирского транспортного сообщения между нашими странами. Также предлагаю провести в Узбекистане осенью форум по развитию туризма", – заявил узбекский президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Также он обратив внимание на повышение актуальности вопросов, связанных с трудовой миграцией и привлечением специалистов в странах. По мнению Мирзиеева, необходимо внедрить упрощенные процедуры, которые позволят обеспечить эффективное привлечение трудовых ресурсов в соответствии с быстро меняющимися потребностями экономик стран - членов и наблюдателей ЕАЭС.