РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Страны ЕАЭС могут провести форум по развитию туризма осенью

Страны ЕАЭС могут провести форум по развитию туризма осенью

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выдвинул предложение провести осенью форум по развитию туризма в странах Евразийского экономического союза. Республика имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.

"Важно проработать вопрос возобновления в полном объеме пассажирского транспортного сообщения между нашими странами. Также предлагаю провести в Узбекистане осенью форум по развитию туризма", – заявил узбекский президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Также он обратив внимание на повышение актуальности вопросов, связанных с трудовой миграцией и привлечением специалистов в странах. По мнению Мирзиеева, необходимо внедрить упрощенные процедуры, которые позволят обеспечить эффективное привлечение трудовых ресурсов в соответствии с быстро меняющимися потребностями экономик стран - членов и наблюдателей ЕАЭС.

970 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version