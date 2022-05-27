Киссинджер попал в базу "Миротворец"

27 мая. 15:54

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского сайта "Миротворец", где размещаются персональные данные лиц, которых авторы ресурса считают причастными к "преступлениям против основ национальной безопасности Украины", сообщает Telegram-канал RTVI.

В его карточке отмечено, что он якобы участвовал в "информационной спецоперации России против Украины". Дипломата обозначили как "соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

Киссинджер был госсекретарем США с 1973 по 1977 год. Удостаивался Нобелевской премии мира в 1973 году. 27 мая дипломату исполнилось 99 лет.