Названа причина прекращения трансляции российских телеканалов в Центральной Азии

27 мая. 15:35

Глава дирекции международных отношений Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Петр Федоров рассказал о причине прекращения трансляции российских каналов в странах Центральной Азии.

По его словам, прекращение произошло после отключения от американских спутников, в то время как собственное вещание ВГТРК в странах ближнего зарубежья не останавливалось ни на секунду.

"Когда американские спутники перестали размещать наши телеканалы, то вещание прекратилось. Но операторы могут брать сигнал РТР-Планеты с нашего источника, который был и остается доступным", - сказал Федоров в интервью Sputnik Ближнее зарубежье.

Напомним, в странах Центральной Азии сегодня прекратилась трансляция некоторых российских каналов, в том числе "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", "Звезда".