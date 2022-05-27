В Крыму снова подорожает проезд в общественном транспорте

27 мая. 15:34

В Крыму второй раз за полтора месяца поднимется плата за проезд в городском общественном транспорте.

С 1 июня билет станет на 5 рублей дороже при оплате банковской картой, на 3 рубля - наличными. Последний раз проезд в Крыму дорожал в середине апреля, на 3 рубля.

Согласно приказу Госкомитета по ценам и тарифам Крыма, летом в Симферополе, Феодосии, Ялте, Евпатории, Алуште за проезд придется платить 25 рублей при оплате картой, 28 рублей - при оплате наличными.

В Судаке, еще двух городах и одном поселке городского типа при оплате картой проезд с 1 июня будет стоить 22 рубля, наличными - 25 рублей.