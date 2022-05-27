Есть ли у Трампа шансы помирить Россию и США?

Еще до 24 февраля 2022 года США активно поддерживали власти Украины. Экономически, идеологически и военно-технически. С началом спецоперации России эта поддержка лишь усилилась. На днях Конгресс одобрил выделение $40 млрд Украине. Транспортное командование ВС США сегодня отчиталось о поставках Киеву вооружений. Американцы поставили Украине 24 тыс т оружия и снаряжения, включая 24 тыс противотанковых систем, свыше тысячи систем ПВО, 90 артиллерийских систем, 9 вертолетов, около 8 тыс единиц стрелкового оружия и так далее.

В первые недели конфликта президент Джозеф Байден заявил, что не допустит поражения Украины. В конце марта он уже обещал украинскому главе МИД Дмитрию Кулебе победу Украины. При этом Белый дом опасается прямого столкновения НАТО/США с Россией. Сегодня эти опасения нашли отражение в заявлениях неназванных источников в американской администрации. Они сообщают, что США предупредили Украину: нанесение ударов по территории России грозит эскалацией. В то же время они отметили, что "мы не ставим географических ограничений и не связываем им руки слишком сильно в отношении поставляемых им материалов (вооружения)".

Американист Малек Дудаков считает, что противоречия в двух пассажах нет: "Здесь могут быть проблемы перевода и взаимопонимания. Я думаю, американцы не рассматривают Крым и Донбасс как часть России или независимые страны, поэтому они оставляют за Украиной право вести военные действия там, но не, скажем, в Белгородской или Курской областях, куда периодически прилетают ракеты с украинской стороны. США следуют стратегической неопределенности. Шаг вперед – два назад. Они показывают, что готовы где-то деэскалировать, а где-то – нет. Стратегически ничего не меняется. Поставки вооружений все равно идут".

Несмотря на активную поддержку Белого дома Киеву, украинская тема ушла с повестки дня американского общества. "Она была актуальна в марте. Для среднего американца – это конфликт за 12 тыс км. Он сравним с йеменским конфликтом. Между тем украинский кризис влияет на топливный кризис и рекордную инфляцию, что бьет по рейтингу Байдена. За последние два месяца, по опросам, количество его сторонников в США упало с 55 до 45%", - говорит Дудаков.

Падает количество не только сторонников санкций, но и поддерживающих поставки вооружений Украине – 40%, отметил Дудаков. Он обратил внимание, что выделенная США Украине сумма в $40 млрд – половина оборонного бюджета страны, которые в момент экономического кризиса могли бы пригодиться для поддержки американского населения.

На фоне провалов Байдена растут шансы вернуться к власти у экс-президента Дональда Трампа: "Его шансы очень велики. Мы видим, как Трамп возвращается в большую политику, участвует в митингах и поддерживает своих сторонников на выборах в Конгресс. После этих выборов, где республиканцев ждет победа, Трамп, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру в президенты. По текущим опросам уже наблюдается его отрыв от Байдена. 47% на 41%. Если бы выборы прошли в ближайший вторник, то победил бы Трамп".

Дудаков полагает, что если Трамп вернется в Белый дом, то он может договориться с Россией. "Если Трамп вернется в 2024 году, то он может договориться с Россией. Он называл себя президентом-миротворцем. Он пытался помирить Косово с Сербией, Израиль и арабский мир. Трамп попытается умаслить Россию, чтобы отторгнуть ее от Китая. Поэтому подвижки возможны. Но вопрос в том, захотим ли мы договариваться. К тому времени, может быть, уже не будет украинского проекта", - заключил эксперт.