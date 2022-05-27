Мишустин сообщил о минимальной с 1999 года инфляции в России

27 мая. 15:17

Инфляция в России практически остановилась и в начале мая оказалась минимальной с 1999 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, выступая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев "Лидеры России".

Он отметил, что в текущих условиях необходимо дать торговле и предприятиям возможность адаптироваться к новой логистике и финансовым условиям. "Это две самых главных проблемы: логистика и новые финансовые условия", - уверен он.

Несмотря на сложности, в России удалось избежать роста безработицы и дефицита товаров, рассказал премьер. "Обвального сокращения производства и взрывного роста безработицы не произошло. Удалось избежать товарного дефицита - схлынул ажиотажный спрос, который случился в самом начале применения санкций", - заявил Мишустин.

По словам премьера, согласно последним данным, инфляция в России практически остановилась. За первые двадцать дней мая она достигла минимума с 1999 года, за последнюю неделю превратилась в дефляцию.