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Россия не примет участие в чемпионате мира по хоккею 2023 года

Россия не примет участие в чемпионате мира по хоккею 2023 года

Международная федерация хоккея отказала сборным России и Беларуси в участии в чемпионате мира 2023 года, сообщает пресс-служба.

Сегодня конгресс IIHF утвердил перенос турнира из России в Финляндию и Латвию. Изначально чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге, но совет организации отозвал права на проведение турнира из-за ситуации на Украине.

В феврале совет федерации отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили мировое первенство текущего года, которое проходит в Финляндии.

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