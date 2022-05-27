Россия не примет участие в чемпионате мира по хоккею 2023 года

27 мая. 15:10

Международная федерация хоккея отказала сборным России и Беларуси в участии в чемпионате мира 2023 года, сообщает пресс-служба.

Сегодня конгресс IIHF утвердил перенос турнира из России в Финляндию и Латвию. Изначально чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге, но совет организации отозвал права на проведение турнира из-за ситуации на Украине.

В феврале совет федерации отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили мировое первенство текущего года, которое проходит в Финляндии.