Круизы по Каспию могут связать Россию, Азербайджан, Иран и Казахстан

27 мая. 15:04

Ростуризм рассматривает возможность запуска международных круизов по Каспийскому морю. Этот вопрос обсуждался в ходе визита руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в Дагестан.

Обсуждался вопрос по развитию туристической инфраструктуры в прибрежной зоне Каспия. Догузова уверен, каспийские пляжи могут стать альтернативой черноморским курортам, которые перегружены в летние месяцы.

"Также в рамках развития круизного туризма в России обсуждался запуск круизов по Каспию, включая международные круизы с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана и другие", - сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Дагестан и Чечня, отметила Догузова, являются яркими туристическими направления внутри страны, ежегодный рост турпотока в регион составляет 20-30%.