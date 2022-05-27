Канцлер Австрии намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины

27 мая. 14:53

Канцлер Австрии Карл Нехаммер собирается провести 27 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером [Украины] Денисом Шмыгалем, [генсеком ООН] Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом я намерен сегодня во второй половине дня переговорить по телефону с президентом России Путиным", - написал Нехаммер.

Австрийский канцлер подчеркнул, что это вклад Вены в рамках ее активной политики нейтралитета.