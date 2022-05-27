Мишустин рассказал о возвращении 85% уезжавших из России IT-специалистов

27 мая. 14:44

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса "Лидеры России", сообщил, что большинство уехавших из страны IT-специалистов вернулись обратно.

"Сегодня по sim-картам мы видим, что 85% вернулись обратно", - приводит его слова ТАСС.

Премьер отметил, что как только стало известно об отъезде специалистов, правительство незамедлительно приняло решение о поддержке IT-отрасли.

По словам Мишустина, теперь, когда "контуры будущей экономики уже начали вырисовываться" нужны решения на долгосрочный период. Он добавил, что важно провести аналитику, чтобы понять куда двигаться дальше.