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Мишустин рассказал о возвращении 85% уезжавших из России IT-специалистов

Мишустин рассказал о возвращении 85% уезжавших из России IT-специалистов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса "Лидеры России", сообщил, что большинство уехавших из страны IT-специалистов вернулись обратно.

"Сегодня по sim-картам мы видим, что 85% вернулись обратно", - приводит его слова ТАСС.

Премьер отметил, что как только стало известно об отъезде специалистов, правительство незамедлительно приняло решение о поддержке IT-отрасли.

По словам Мишустина, теперь, когда "контуры будущей экономики уже начали вырисовываться" нужны решения на долгосрочный период. Он добавил, что важно провести аналитику, чтобы понять куда двигаться дальше.

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