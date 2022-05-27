Москвичей в субботу ждет салют по случаю Дня пограничника

27 мая. 14:42

В Москве 28 мая в 22.00 состоится праздничный салют в честь Дня пограничника.

"Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа запустит в Москве праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника. Жители и гости столицы смогут насладиться показом в парке Победы на Поклонной горе, недалеко от Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан, и на Лужнецкой набережной", - сообщила пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Всего в честь праздника будет произведено свыше 1,3 тыс выстрелов в течение четырех минут. Запуск будет осуществляться из семи установок: три разместятся в парке "Победы", четыре - на левом берегу Москвы-реки.