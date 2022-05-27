Грузию ждет увеличение потока туристов из России в связи с открытием сухопутной границы

27 мая. 14:30

Член комитета по туризму РФ Алексей Волоцков считает, что поток российских туристов в Грузию увеличится в связи со снятием ограничений на пересечение сухопутной границы, введенное два года назад из-за пандемии, пишет Sputnik Грузия.

"Грузия всегда была очень популярна у российских туристов. Там гостеприимный народ, много интересных, исторических мест, природа и кухня прекрасная, поэтому, я думаю, что это будет востребованное направление", – считает Волоцков.

По его словам, турпоток из России в Грузию, по его предварительным подсчетам, вырастет в полтора раза по сравнению с 2019 годом.