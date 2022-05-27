Голикова заявила об уменьшении числа безработных в России

27 мая. 14:26

В России с 16 по 23 мая число безработных граждан сократилось на 4,2 тыс - до 674,9 тыс. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости, продолжает увеличиваться, добавила она.

Голикова акцентировала внимание на том, что российская экономика реагирует на принимаемые меры по сохранению занятости граждан. По ее словам, за прошлую неделю число работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели выросло на 5 тыс – со 122,5 до 127,5.

При этом наблюдается снижение на 5,4 тысячи работников, находящихся в простое, – со 136,1 тыс до 130,7 тыс, передает РИА Новости.