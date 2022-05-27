Турция призывает Швецию и Финляндию перестать поддерживать терроризм

27 мая. 13:49

Швеции и Финляндии должны перестать оказывать поддержку террористическим организациям. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле с главами МИД Польши и Румынии.

"Обеспокоенности этих двух стран (Финляндии и Швеции – прим. ред.) относительно своей безопасности мы понимаем, но наша позиция открытая и четкая", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК).