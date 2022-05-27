Санкции разрушили отношения российскую и западную науки

Ученые и университеты Запада пострадали от разрыва отношений с Россией, сообщает издание Politico.
По данным, газеты, санкции сказались на программы исследовательских грантов в Германии и Британии, где их бюджеты составляли десятки млн евро.
"Я очень разочарован и расстроен. Обеим сторонам это нанесет ущерб; у нас были налаживающиеся связи", - заявил академик из Кэмбриджа Деметриус Флудас, до санкций сотрудничавший с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде.
Глава Европейской ассоциации университетов Майкл Гэбель призвал защищать права российских ученых в Европе, а также отметил, что стоит, в первую очередь избегать ситуации вроде запрета на изучение Достоевского в Миланском университете.