Санкции разрушили отношения российскую и западную науки

27 мая. 13:55

Ученые и университеты Запада пострадали от разрыва отношений с Россией, сообщает издание Politico.

По данным, газеты, санкции сказались на программы исследовательских грантов в Германии и Британии, где их бюджеты составляли десятки млн евро.

"Я очень разочарован и расстроен. Обеим сторонам это нанесет ущерб; у нас были налаживающиеся связи", - заявил академик из Кэмбриджа Деметриус Флудас, до санкций сотрудничавший с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта в Калининграде.

Глава Европейской ассоциации университетов Майкл Гэбель призвал защищать права российских ученых в Европе, а также отметил, что стоит, в первую очередь избегать ситуации вроде запрета на изучение Достоевского в Миланском университете.